Söder würdigt Kubitschek als die Grande Dame des Fernsehens

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat die gestorbene Schauspielerin Ruth Maria Kubitschek als die Grande Dame des Fernsehens gewürdigt. „Die Nachricht vom Tod von Ruth Maria Kubitschek macht traurig und betroffen“, sagte Söder am Sonntag. „Sie brillierte über Jahrzehnte als Schauspielerin in Film, Fernsehen und Theater. Besonders unvergessen ist ihre Rolle als Ehefrau und Gegenpol in der Kultserie "Monaco Franze". Damit wurde Ruth Maria Kubitschek in Bayern an der Seite von Helmut Fischer berühmt.“ Als Verlegerin in „Kir Royal“ habe sie sich ein weiteres Denkmal gesetzt. „Sie war die Grande Dame des Fernsehens und blieb dabei selbst immer bescheiden. Mit ihren Rollen war Ruth Maria Kubitschek auch Vorbild und Avantgarde.“ Bayern werde der Trägerin des Bayerischen Verdienstordens ein ehrendes Andenken bewahren.

Die Schauspielerin war am Samstag im Alter von 92 Jahren gestorben.

