Söder: Wollen Sicherheit am Nürnberger Hauptbahnhof erhöhen

Nürnbergs Hauptbahnhof gilt seit Längerem als Kriminalitätsschwerpunkt. Ministerpräsident Söder hat sich davon selbst einen Eindruck verschafft und kündigt Änderungen an.

Die Sicherheit an dem als Kriminalitätsschwerpunkt bekannten Nürnberger Hauptbahnhof soll erhöht werden. Ministerpräsident Markus Söder kündigte eine verstärkte Polizeipräsenz an dem mittelfränkischen Verkehrsknotenpunkt an. Der Blick in die Statistik zeige den Handlungsbedarf, sagte Söder. Laut Bundespolizei ist der Nürnberger Hauptbahnhof seit Jahren einer der gefährlichsten Bahnhöfe bundesweit.

Zusammen mit Innenminister Joachim Herrmann und Nürnbergs Oberbürgermeister Marcus König hatte sich Söder (alle CSU) zuvor einen Eindruck der Lage am Hauptbahnhof verschafft und mit Angestellten von Geschäften im Bahnhofsbereich gesprochen.

Auf die Sicherheit im Bahnhof angesprochen, sagte eine Verkäuferin einer Bäckereifiliale zu Söder: „Es ist schlimm.“ Bettler kämen bis zu ihr an die Theke. Sie wünsche sich mehr Polizeipräsenz. Die Polizei müsse sichtbar sein.

Laut Innenminister Herrmann sollen künftig unter anderem mehr Zivilbeamte im Hauptbahnhof eingesetzt werden. Auch Polizeihunde sollen zum Einsatz kommen. OB König kündigte an, dass die Möglichkeit zur Gesichtserkennung bei der Videoüberwachung geprüft werden soll. Der Bereich des Hauptbahnhofs wird demnach von mehreren Hundert Kameras überwacht.

