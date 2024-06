Söder will Modernisierungsprogramm vorlegen

Markus Söder - Markus Söder (CSU), Ministerpräsident von Bayern, nimmt an einer Plenarsitzung teil. - Foto: Sven Hoppe/dpa

Entschlacken, beschleunigen, modernisieren: Darum soll es in seiner Regierungserklärung gehen, hat Markus Söder angekündigt. Aber was heißt das konkret?

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) will am Donnerstag (9.00 Uhr) eine Regierungserklärung zur Wirtschaftspolitik im Landtag abgeben. Es gehe um ein „Modernisierungs- und Beschleunigungsprogramm für Bayern 2030“, kündigte er vorab bereits an. „Es geht hier nicht ums Geldverteilen, sondern es geht tatsächlich um Strukturen, um Entschlacken, um Beschleunigen, um Modernisieren.“ Im Zentrum stehen sollen die Themen Bürokratieabbau, Digitalisierung, Energie, Fachkräftegewinnung und Mittelstands-Finanzierung. Das Ganze solle auch kein Ampel-Bashing werden, sondern Landespolitik pur, sagte Söder. Es solle nur um Dinge gehen, die Bayern umsetzen könne.

Bereits vor den Pfingstferien hatte Söder deutlich gemacht, dass er die Wirtschaftspolitik stärker zur Chefsache machen will. Alles sei aber in der Koalition abgestimmt, betonte er.

