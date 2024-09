Söder will alle offenen Corona-Bußgeldverfahren einstellen

Auch wenn die Corona-Pandemie schon lange vorbei ist, beschäftigen die damaligen Ereignisse noch immer die Justiz im Land. Der Ministerpräsident wünscht sich nun einen Schlussstrich.









Alle noch laufenden Corona-Bußgeldverfahren in Bayern sollen eingestellt werden. „Wir haben noch offene Bußgeldverfahren Ich möchte sie gern beenden. Wir brauchen hier mal einen Frieden“, sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) nach Angaben von Teilnehmern in seiner Grundsatzrede bei der Klausur der CSU-Landtagsfraktion in Kloster Banz.



Weitere Details zu den Plänen Söders wurden zunächst nicht genannt.

− dpa