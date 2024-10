Söder verspricht Merz CSU-Loyalität auch über Wahl hinaus

Mit viel Applaus feiert die CSU den Unionskanzlerkandidaten Friedrich Merz. Die kleine Schwesterpartei und ihr Vorsitzender Markus Söder zeigen sich harmonisch wie selten.

CSU-Chef Markus Söder hat dem Unionskanzlerkandidaten Friedrich Merz für den Bundestagswahlkampf und die anstehende Legislaturperiode die volle Unterstützung und Loyalität versprochen. „Ich begrüße den künftigen Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland Friedrich Merz“, sagte der bayerische Ministerpräsident auf dem CSU-Parteitag in Augsburg. „Du kannst dich auf die Bayern verlassen, wir werden dich stärken.“

Söder betonte, die Lage in Deutschland sei „ernst, wir brauchen einen Politikwechsel, wir brauchen eine geschlossene Union“. Söder nutzte die Gelegenheit, um auf die große Bedeutung der CSU in der Union hinzuweisen. „Wir sind schon eine Bank, wenn wir wollen - und wir wollen“. Damit spielte er auch auf die Querelen in der Union im Jahr 2021 an, damals hatte es einen erbitterten Machtkampf zwischen Söder und dem damaligen CDU-Chef Armin Laschet um die Kanzlerkandidatur gegeben.

Söder unterstrich, dass die CSU Merz nicht nur im Wahlkampf unterstützen werde, sondern auch in der Regierungszeit danach. Für die CSU sei dies auch deshalb möglich, weil dank Merz die zuvor bestehenden inhaltlichen Differenzen in der Migrationspolitik aus dem Weg geräumt worden seien. Seit 2015 habe etwas „unausgesprochenes Schwieriges“ zwischen CSU und CDU gestanden. „Das ist vorbei“, sagte Söder.

