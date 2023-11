Dass Bayerns Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder ein Faible für Kaffeetassen hat, hat sich mittlerweile herumgesprochen: Von Krieg der Sterne über Star-Trek bis zu den Marvel-Superhelden gibt es zahlreiche Exemplare in seinem Besitz. Nun soll es eine von Söders Kaffeetassen sogar im echten Leben in den Weltraum schaffen: Diese Woche besuchte er das Start-up „The Exploration Company“, das in Planegg bei München eine Transport-Raumkapsel entwickelt.