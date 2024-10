Söder-Tochter blitzt bei Heidi ab: Deshalb wurde sie bei „Germany’s Next Topmodel“ aussortiert

Markus Söders Tochter, das Model Gloria-Sophie Burkandt, ist einst bei Heidi Klum abgeblitzt. Heute verrät sie, warum sie bei „Germany’s Next Topmodel“ (GNTM) wegen zwei Zentimetern aussortiert wurde.









2015 schlich sich die älteste Tochter des Bayerischen Ministerpräsidenten für ein GNTM-Casting heimlich aus der Schule, wie Burkandt der „Bild“ am Rande des „Blauer Panther – TV & Streaming Awards“ in München verriet. Die damals 16-Jährige hatte sich zuvor mit einem Foto beworben und wurde zum Vorlaufen eingeladen. Wenig später war der Traum vom Model vorerst ausgeträumt.





Das sagt Markus Söders Tochter über ihr GNTM-Aus





„Ich sah so zerzaust aus und war so nervös“, erklärt Söders Tochter der Boulevardzeitung. Der Grund für das GNTM-Aus war das jedoch nicht: „Ich war zu groß für die.“ Damals hätten die Models höchstens 1,83 Meter groß sein dürfen. Diese Messlatte riss Burkandt laut „Bild“ schon damals um zwei Zentimeter.



Heute ist Burkandt froh darüber, dass sie an Heiki Klums Modelshow nicht teilnehmen durfte. So wäre sie wahrscheinlich nicht bei ihrem heutigen Arbeitgeber, der „Elite Model Agentur“ in New York, gelandet, mutmaßt sie.

− jra