Söder reist nach Serbien

Nächste - kurze - Auslandsreise von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder: An diesem Freitag will der CSU-Politiker für einen Tag nach Serbien reisen. Das kündigte Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU) am Dienstag nach einer Kabinettssitzung in München an. Der serbische Präsident Aleksandar Vucic habe ihn eingeladen, und Söder komme dieser Einladung nun sehr gerne nach. Es wird demnach ein eintägiger Arbeitsbesuch sein. Die Reise sei zudem Teil der bayerischen Südosteuropastrategie. Bayern pflegt traditionelle enge Beziehungen zu den Ländern auf dem Balkan und in Südosteuropa. In Serbien war Söder bislang aber noch nicht zu Gast gewesen.

