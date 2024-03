Söder reist nach China: Treffen mit Regierungschef Li Qiang

Eine „ganz, ganz wichtige Reise“ sei dies, sagte Markus Söder vorab: Er fliegt für mehrere Tage nach China. Und hat dort hochkarätige Termine.

Bayerns Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder bricht am Samstag zu einer mehrtägigen Reise nach China auf. Begleitet wird er unter anderem von Staatskanzleichef Florian Herrmann und Wissenschaftsminister Markus Blume (beide CSU). Politischer Höhepunkt ist ein Empfang beim chinesischen Regierungschef Li Qiang in Peking - das Gespräch ist zum Abschluss von Söders Reise voraussichtlich am Mittwoch geplant.

Im vergangenen Jahr hatte Li Qiang auf einer kurzen Europa-Tour gezielt einen Stopp in Bayern eingelegt - und wurde in der Münchner Residenz von Söder empfangen. Das zeige den Stellenwert, den Bayern habe, sagte Söder vorab. Deshalb nun auch der Gegenbesuch. Zudem ist in Peking auch ein Treffen Söders mit dem chinesischen Handelsminister geplant.

Zunächst reist Söder in eine von mittlerweile drei bayerischen Partnerprovinzen in China, nach Sichuan. In der dortigen Hauptstadt Chengdu will Söder unter anderem Gouverneur Huang Qiang treffen und in einer Zeremonie die gemeinsame Partnerschaft bekräftigen.

Söder will mit der China-Reise nach eigenen Worten die bestehenden bayerischen Kontakte ausbauen: „Gerade in den Zeiten, wo die deutsche Wirtschaft und auch die bayerische Wirtschaft jede Unterstützung braucht, sind wir auch gerne dabei, weiter Türöffner zu sein.“ Tatsächlich ist China weltweit der größte und wichtigste Handelspartner Bayerns.

© dpa-infocom, dpa:240323-99-439298/3