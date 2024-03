Söder: Menschen arbeiten weniger als früher

Die Menschen arbeiten nach Ansicht von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) heute nicht mehr so viel im Vergleich zu früheren Zeiten. „Wir haben so viele Menschen in Arbeit wie noch nie, die aber weniger arbeiten als früher“, sagte er der „Augsburger Allgemeinen“ (Freitagsausgabe). „Nur mit Teilzeit und Homeoffice werden wir im internationalen Wettbewerb nicht bestehen.“

Er forderte die Ampel-Bundesregierung auf, die richtigen Rahmenbedingungen zu setzen und Überstunden von der Steuer zu befreien. Das von der Bundesregierung geplante Wachstumschancengesetz nannte er in dem Interview „ein Micky-Maus-Gesetz“.

© dpa-infocom, dpa:240301-99-178424/2