Söder kündigt landeseigene Gesellschaft für Bau von Windrädern an

Markus Söder, Parteichef der CSU. −Foto: Peter Kneffel/dpa

Zum schnelleren Ausbau der Windkraft in Bayern will CSU-Chef Markus Söder eine landeseigene Baugesellschaft mit dem Namen „Bayernwind“ gründen.









Er wolle eine eigene Gesellschaft, „damit nicht nur irgendwelche Investoren dabei Geld verdienen“, sagte der bayerische Ministerpräsident am Samstag auf dem CSU-Parteitag in seiner Grundsatzrede. Wiederholt betonte Söder, dass Bayern anders als von allen Kritikern behauptet, bei den erneuerbaren Energien im bundesweiten Vergleich ganz weit vorne sei. „Bei den installierten Leistungen sind wir klare Nummer 1 in Deutschland.“



Bis ausreichend erneuerbare Energien vorhanden seien, um den wachsenden Bedarf in Deutschland zu decken, sei es jedoch falsch auf die Kernenergie zu verzichten, so Söder. Es bestehe die konkrete Gefahr, dass es in Deutschland zu unterschiedlichen Strompreiszonen komme, die Bayern benachteiligten.

− dpa