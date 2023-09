Söder: Koalition mit Freien Wählern soll fortgesetzt werden

Weitere Entwicklung in Flugblatt-Affäre - Markus Söder (CSU), Ministerpräsident von Bayern, gibt eine kurzfristig anberaumte Pressekonferenz. - Foto: Sven Hoppe/dpa

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hält trotz der Flugblatt-Affäre um seinen Stellvertreter Hubert Aiwanger an der Koalition mit den Freien Wählern fest. «Wir werden in Bayern die bürgerliche Koalition fortsetzen können», sagte Söder am Sonntag in München.

Der CSU-Chef betonte: «Es wird definitiv in Bayern kein Schwarz-Grün geben.» Söder sagte zudem: «Und alle Angebote der Opposition, die jetzt so gemacht werden, laufen ins Leere.» Zuvor hatte Söder erklärt, er halte an Aiwanger fest. Eine Entlassung wäre aus seiner Sicht nicht verhältnismäßig.

Am 8. Oktober wird in Bayern ein neuer Landtag gewählt. CSU und Freie Wähler hatten bisher stets erklärt, ihre Koalition nach der Wahl fortsetzen zu wollen.

