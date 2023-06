Söder empfängt am Dienstag chinesischen Regierungschef

Markus Söder - Markus Söder (CSU), Ministerpräsident von Bayern. - Foto: Sven Hoppe/dpa

Der chinesische Regierungschef Li Qiang macht im Rahmen seines ersten Deutschland-Besuchs in der kommenden Woche auch Station in Bayern. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) werde den Staatsgast am Dienstagabend in der Münchner Residenz mit einem Empfang begrüßen, teilte ein Sprecher der Staatskanzlei am Donnerstag mit. Themen sollen demnach die engen chinesisch-bayerischen Wirtschaftsbeziehungen sein, aber auch globale Herausforderungen wie der Kampf gegen den Klimawandel «und Mahnungen zu Rechtsstaatlichkeit und fairem Wettbewerb». Dialog sei wichtig in einer immer globaleren Welt. Bayern hat in China seit Jahren drei Partnerprovinzen.

Li Qiang ist am Dienstag zunächst bei deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen in Berlin. Zudem reist er nach Frankreich.

