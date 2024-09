Söder: E-Autos sollen bayernweit kostenlos parken können

Elektroautos verkaufen sich derzeit schleppend. Ministerpräsident Söder will den Besitzern der umweltfreundlichen Fahrzeuge künftig ein kleines Bonbon überreichen.

Elektroautos sollen nach Vorstellung von Ministerpräsident Markus Söder künftig bayernweit für zwei Stunden kostenlos parken dürfen. Das sagte Söder nach Angaben von Teilnehmer der CSU-Fraktionsklausur in Kloster Banz in seiner Grundsatzrede vor den Abgeordneten. Ein ähnliches Modell existiert bereits in der Landeshauptstadt München. Söder will dies nun landesweit ermöglichen.

Beim bisherigen Modell in München ist die Voraussetzung ein E-Kennzeichen. Das können Autobesitzer für Fahrzeuge beanspruchen, die mindestens 40 Kilometer rein elektrisch zurücklegen können.

Söder will mit der Neuerung einen Anreiz zum Kauf von Elektroautos setzen. Die Verkaufszahlen waren zuletzt stark zurückgegangen. Söder hatte wiederholt Anläufe unternommen, um Bayern als „Autoland“ zu positionieren.

