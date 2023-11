Söder drängt erneut auf Reform beim Grundrecht auf Asyl

Angesichts weiter hoher Zuwanderungszahlen hat sich CSU-Chef Markus Söder erneut für eine Änderung des Grundrechts auf Asyl ausgesprochen. „Das derzeitige Asylrecht ist nicht gemacht für die Situation, vor der wir stehen“, sagte der bayerische Ministerpräsident am Donnerstag in Ingolstadt. Es sei daher darüber nachzudenken, ob das Grundrecht für Asyl angepasst werden müsse. Bei der Diskussion müsse geklärt werden, welche verfassungsrechtlichen Möglichkeiten es geben könne, um auch Menschen an der Grenze zurückweisen zu können, die ein Grundrecht auf Asyl hätten.

Söder forderte die Bundesregierung erneut auf, eine Wende in der Zuwanderungspolitik durchzusetzen. „Wir brauchen eine Integrationsgrenze.“ Es dürfe weder zu einer Überforderung von Ländern und Kommunen noch zu Parallelgesellschaften kommen. Der jüngst von Bund und Länder errungene Asyl-Kompromiss sei ein erster Schritt, reiche aber nicht aus.

Den Kommunen müssten schnell alle zugesagten Gelder ausgezahlt werden. „Wir fordern den Bund auf, trotz der Haushaltskrise nicht nachzulassen“, sagte Söder. Zudem brauche es klare Stoppsignale für unkontrollierte Zuwanderung. Entscheidend sei dabei eine Zurückweisung von Menschen an der Grenze, die keine Erfolgsaussicht auf Asyl in Deutschland hätten. Die Mehrheit der Menschen im Land wünsche sich geschützte Grenzen.

Zudem müsse der Bund die finanziellen Anreize weiter senken, so Söder. Dazu gehöre für ihn auch ausdrücklich die Entkopplung von Bürgergeld und Asylleistungen. Dies sei auch aus Spargründen wichtig, da sonst sowohl falsche Signale für mittlere und untere Einkommen entstünden. Zugleich sei dies auch aus Spargründen in der aktuellen Haushaltslage des Bundes angezeigt. Bund und Länder müssten auch Lösung finde , weil die demokratischen Stabilität gefährdet sei.

Söder verwies in dem Kontext auf das Ergebnis für Rechtspopulisten bei der Wahl in den Niederlanden. „Was in Holland passiert ist, sollte man als mahnendendes Vorbild sehen. Ein reines „Weiterso“ darf es nicht geben.“ In den Niederlanden war die Rechtsaußenpartei PVV des Rechtspopulisten Geert Wilders zur stärksten Partei gewählt worden.

