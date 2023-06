Söder als Zeuge im U-Ausschuss: „Gewartet, bis belastbare Zahlen kommen“

Ministerpräsident Markus Söder musste gestern im Untersuchungsausschuss zur Zweiten Stammstrecke Rede und Antwort stehen. −Foto: Hoppe, dpa

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU), der noch vor den Pfingstferien im U-Ausschuss zur ziemlich teuren Außenstelle des Deutschen Museums in Nürnberg gehört wurde, ist am Donnerstag vom Untersuchungsausschuss zur Zweiten Stammstrecke befragt worden.









Die war 2016 noch von seinem Vorgänger, Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU), und dem damaligen Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) eingefädelt worden. Im Jahr 2028 sollte das Entlastungsbauwerk für die noch aus der Zeit der Münchner Olympiade stammende Stammstrecke fertig sein. 3,8 Milliarden Euro waren dafür veranschlagt, nach dem Prinzip: Die Bahn plant, die Bahn baut, Bayern finanziert, der Bund fördert. Alleine: Nach der jüngsten Schätzung wird die Zweite Stammstrecke deutlich teurer, von bis zu sieben Milliarden Euro ist mittlerweile die Rede. Und später wird es auch, vor dem Jahr 2035 wird nichts gehen.





Öffentlichkeit erfuhr spät von Preissteigerungen und Verzögerungen





Das Problem: Dass es Preissteigerungen und enorme zeitliche Verzögerungen geben wird, hat die Öffentlichkeit erst im Frühjahr 2022 erfahren – aus den Medien, nicht von der Staatsregierung. Dabei war die schon längst im Bilde, dass sich die ursprünglichen Kosten- und Fertigstellungsmaßnahmen nicht halten lassen werden. Dennoch hat sie darüber in der Öffentlichkeit lange geschwiegen.



Grund genug für die Landtags-Opposition, per U-Ausschuss Licht ins Dunkel bringen zu wollen. Unter dem Strich kann man sagen: Die dem Ausschuss zur Verfügung gestellten Akten, etwa Vermerke aus der Staatskanzlei und dem Bauministerium, Gesprächsnotizen und Emails belegen, dass man bereits Mitte des Jahres 2020 erkannt hat, dass es ganz enorme Probleme gibt. „Alarm“ notierte die Amtsleitung der Staatskanzlei in einem Vermerk, der klarmachte, dass sich die Zweite Stammstrecke um Milliarden verteuern und um Jahre verzögern könnte. Vorgeschlagen wurde die „sofortige Einbestellung“ der Bahn. Genauere Zahlen gab es dennoch nicht, was in der Staatskanzlei zu der Bewertung führte, „hier bahnt sich ein großes Desaster mit Ansage an“ und „wir werden systematisch für dumm verkauft“. Und auch eine politische Einschätzung wurde frühzeitig vorgenommen: Das Ganze sei „kein Gewinnerthema“, es brauche eine „Brandmauer“.





Befragung dauerte fünf Stunden





Nicht, dass die Staatsregierung die Kostensteigerung und den Bauverzug selbst und unmittelbar verschuldet hätten – aber die Frage, warum die Öffentlichkeit anderthalb Jahre lang davon nichts erfahren hat, wollte man im U-Ausschuss schon geklärt haben. Zumal es weitere Vermerke gab, die von einer „dilatorischen Behandlung“, also einer Verzögerung „bis nach der Bundestagswahl“ sprachen, während es in einem weiteren Vermerk von Ende 2020 die Warnung gab, es sei ein „unwägbares Risiko, dass Medien und Opposition im Wahlkampf das Thema aufgreifen und das ,auf Zeit spielen‘ der Staatsregierung anlasten“.



In der fünfstündigen Befragung des Zeugen Söder zeigte sich dessen Position recht eindeutig: Als die Probleme mit der Stammstrecke der Staatskanzlei bekannt wurden, habe man das „ohne schuldhaftes Zögern“ im Kabinett besprochen (das Kabinettsprotokoll allerdings wird unter Verschluss gehalten). Und der Öffentlichkeit habe man nichts berichten können, weil die Verantwortlichen der Bahn – erstens – ewig lange keine belastbaren Zahlen geliefert hätten und es sich – zweitens – gezeigt habe, dass es keinen Sinn mache, die Bahn öffentlich unter Druck zu setzen. So habe man „gewartet, bis belastbare Zahlen kommen“. Im übrigen, so Söder, habe man sich in den entscheidenden Jahren 2020 und 2021 halt auch sehr viel mit Corona befassen müssen.



Warum sich die Informationsprobleme seitens der dem Bund gehörenden Bahn trotz des aus Bayern strammenden Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) nicht schneller ausräumen ließen, blieb einigen im U-Ausschuss ein Mysterium. Und ebenso, warum Söder die erst 2020 berufene bayerische Verkehrsministerin Kerstin Schreyer (CSU) bereits 2022 wieder entließ. Die hatte offenbar mehrfach darauf gedrängt, das Problem anzugehen.