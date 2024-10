So wird das Wetter in den Herbstferien in Bayern und der Region

Neblig aber weitgehend trocken - so soll das Wetter in Bayern in der ersten Hälfte der Herbsferien werden. Erst gegen Allerheiligen hin werden wohl die Regenschirme wieder gebraucht. − Symbolbild: Matthias Bein/dpa

Nur noch ein paar Schulstunden, dann starten die Herbstferien in Bayern. Doch wie wird das Wetter in der schulfreien Woche in der Region? Der Meteorologe Dirk Mewes vom Deutschen Wetterdienst (DWD) hat für die Mediengruppe Bayern einen Blick in die Wettermodelle für den Freistaat geworfen.









Lesen Sie mehr zum Thema Wetter auf unserer Sonderseite.



Der Freitag, an dem die letzten Schulstunden vor den Herbstferien noch stattfinden, beginnt mit Nebel. Der hält sich „an einigen Stellen“ länger, prognostiziert Mewes - doch im östlichen Bayern und am Alpenrand kommt dann doch meist die Sonne durch. Die Temperaturen bewegen sich in einem Bereich von 11 bis 18 Grad.





Neblig, aber trocken am Wochenende und Wochenanfang





Auch das Wochenende und der Wochenanfang darauf werden neblig, aber trocken. Richtung Ostbayern, im Bayerischen Wald und am Alpenrand wird es dann aber immer wieder sonnig. Es weht ein schwacher Wind aus Osten. Die Temperaturen bleiben ähnlich in einem Bereich von bis zu 18 Grad. Am Sonntag wird aber der wahrscheinlich wärmste Tag in nächster Zeit mit bis zu 21 Grad am Alpenrand.





Ein Regenschirm an Allerheiligen





Montag oder Dienstag kann es ganz vereinzelt zu Nieselregen kommen - „aus dem Nebel heraus“, wie Wetterexperte Mewes erklärt. Gegen Freitag hin wird das Risiko auf Niederschlag dann aber höher. Es könnte also sein, bestätigt der Meteorologe, dass man an Allerheiligen mit Regenschirm am Grab stehen muss. Wo genau die Sonne durchkommt, lässt sich laut DWD schlecht sagen - die Alpen und der Bayerische Wald sind tendenziell bevorzugt, doch der Nebel, so der Meteorologe, ist „zählebig“.





Verkehrsbehinderungen erwartet





Neben den Schulkindern in Bayern starten übrigens in der kommenden Woche auch Kinder aus Baden-Württemberg in die Herbstferien. Viele andere Schüler in Deutschland haben bereits in dieser Woche schon Unterrichtsfrei genossen. Bei einigen von ihnen, zum Beispiel Hessen oder Nordrhein-Westfalen, endet die freie Zeit jetzt auch schon wieder. Der Autoclub ADAC erwartet deshalb am Freitag Stau und teils starke Behinderungen vor allem auch auf den süddeutschen Fernstraßen. Im letzten Jahr war der Freitag vor den Herbstferien der Tag mit dem höchsten Stauaufkommen in der gesamten Ferienwoche. Auch am Donnerstag, den 31. Oktober, wird wegen des durch Allerheiligen verlängerten Wochenendes eine größere Reisewelle erwartet.