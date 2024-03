„So viel Unvernunft und Sturheit“: Städte wollen gegen Elterntaxisvorgehen

Jedes dritte bis vierte deutsche Schulkind wird laut einer ADAC Umfrage aus dem Jahr 2023 täglich mit dem Auto zur Schule gebracht. Die Mehrheit der Eltern beurteilt diese sogenannten Elterntaxis negativ, darunter auch diejenigen, die selbst ihre Kinder direkt an die Schultür fahren.









Insgesamt bewerteten 59 Prozent der befragten Eltern, dass durch Elterntaxis gefährliche Verkehrssituationen entstehen. Auch deshalb fordern der deutsche Städtetag und sein Pendant auf bayerischer Landesebene seit Langem, dass Städte und Gemeinden bei der Verkehrsplanung und -steuerung mehr Handlungsspielraum bekommen. Auch um gegen Elterntaxis vorgehen zu können.



„Man kann es kaum fassen, dass vor fast jeder Schule in Bayern nach den Sommerferien ein derartiges Verkehrschaos herrscht, dass die Polizei eingreifen muss“, sagt der stellvertretende Vorsitzende des Bayerischen Städtetags, Thomas Jung, der Mediengruppe Bayern. „Jedes Schuljahr beginnt als Katastrophe.“ Auch deshalb findet er die Forderung des Deutschen Städtetags, Städten und Gemeinden mehr Handlungsspielraum in der Verkehrsplanung zu gewähren, „mehr als berechtigt“.



Als Oberbürgermeister von Fürth bekomme Jung regelmäßig die Situation vor den Schulen mit. „Bei manchen Eltern herrscht so viel Unvernunft und Sturheit“, klagt er. Viele forderten eine unbegrenzte Zufahrt zu den Schulen und beschwerten sich über polizeiliche Verwarnungen . „Dabei werden Kinder, die zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs sind, massiv gefährdet.“



Um der Situation Herr zu werden, plädiert Jung für erweiterte verkehrsrechtliche Befugnisse auf kommunaler Ebene. Schließlich wüssten die Menschen vor Ort am besten, wie man die Verkehrslage entspannter gestalten könne. „Kurzfristige Sperrungen von Verkehrszufahrten vor Schulen und die Einrichtung von Tempo-30 Zonen sowie Elternhaltestellen wären richtige Schritte“, sagt Jung.





Kommunen fehlenrechtliche Mittel

Doch bislang fehlen den Gemeinden und Städten die rechtlichen Mittel, um diese Maßnahmen flexibel und ortsbezogen umzusetzen. Wird das Straßenverkehrsrecht doch überwiegend auf Bundesebene durch die Straßenverkehrsordnung geregelt.



„Einen neuen straßenverkehrsrechtlichen Rahmen“ fordern zudem auch die Mitglieder der Initiative für lebenswerte Städte und Gemeinden. Zahlreiche bayerische Kommunen, darunter 22 aus Niederbayern, gehören der Initiative an und setzen sich gegenüber dem Bund für mehr Selbstbestimmung im Straßenverkehr ein. Erst im November letzten Jahres war eine vom Bundestag beschlossene Novelle des Straßenverkehrsgesetzes im Bundesrat gestoppt worden, die den Forderungen der Initiative den Weg geebnet hätte. Der Deutsche Städtetagspräsident Markus Lewe forderte am Sonntag „die dringend nötige Novelle wieder in die Spur zu bringen.“



Bis die Forderungen Gehör auf Bundesebene finden, appelliert Thomas Jung weiter an die Eltern: „Ich würde mir mehr Einsicht bei den Eltern wünschen und dass sie ihren Kindern zutrauen, den Schulweg eigenständig zu bewältigen.“



Ähnlich sieht das Stefan Stadler, stellvertretender Schulleiter des Adalbert-Stifter-Gymnasium in Passau. Zwar sei die Verkehrslage durch den großen Parkplatz vor der Schule und der Tempo-30 Zone in der Innstraße nicht ganz so unübersichtlich, wie an Schulen, die direkt an der Straße angesiedelt sind.





ADAC rät zu aktiver Verkehrsteilnahme

Doch auch er klagt über das Chaos kurz vor Schulbeginn: „Fahren die Autos gleichzeitig mit den Schulbussen vor, steigen Kinder vom Fahrrad und rennen über den Parkplatz, kommt es schon zu einem ziemlichen Verkehrs-Wirrwarr.“ Unfälle habe es bislang zum Glück noch nicht gegeben, betont Stadler. Trotzdem wünscht er sich, dass der Anteil an Schülern und Lehrkräften, die mit dem Fahrrad oder dem Bus zur Schule kommen, größer wird.



Projektleiterin der Verkehrserziehung des ADAC Südbayern, Ulla Voigt, betont, dass Kinder am meisten über den Straßenverkehr lernen, wenn sie als Fußgänger oder als Fahrradfahrer aktiv daran teilnehmen. „Auch wir vom ADAC Südbayern sehen es kritisch, dass Eltern immer häufiger ihre Kinder mit dem Auto zur Schule fahren.“ Als Verkehrserzieherin rät Ulla Voigt dazu, dass Kinder, die gesund und fit sind, den Schulweg zu Fuß zurücklegen, sofern der Schulweg sicher ist und mit den Eltern eingeübt wurde. „So lernen die Kinder schon früh selbstständig zu sein, bekommen ein Gefühl für Entfernungen und sind auch aufmerksamer im Unterricht.“ Sollten Eltern trotzdem nicht verzichten können ihre Kinder zur Schule zu fahren, „können Fahrgemeinschaften oder die Einrichtung von speziellen Hol- und Bringzonen vor den Schulen gute Alternativen zu den Elterntaxis sein.“