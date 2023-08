So viel bekommen Rentner in Bayern - Frauen erhalten deutlich weniger

Die gesetzliche Rentenversicherung zahlte den Männern im Durchschnitt 17.068 Euro, den Frauen 13.561 Euro, wie das Landesamt am Freitag mitteilte. −Foto: dpa | Christin Klose

Die Zahl der Rentner über 65 Jahren in Bayern ist im vergangenen Jahr um 1,1 Prozent auf 2,72 Millionen gewachsen. Aus gesetzlichen, privaten oder betrieblichen Rentenversicherungen bezogen sie laut Landesamt für Statistik insgesamt mehr als 46 Milliarden Euro oder im Durchschnitt knapp 17.000 Euro.









Die gesetzliche Rentenversicherung zahlte den Männern im Durchschnitt 17.068 Euro, den Frauen 13.561 Euro, wie das Landesamt am Freitag mitteilte. Aus der landwirtschaftlichen Alterskasse erhielten die Landwirte im Durchschnitt rund 6000 Euro im Jahr. Mediziner, Apotheker, Rechtsanwälte und andere freiberuflich Tätige bezogen Renten aus berufsständischen Versorgungseinrichtungen - im Schnitt 30.560 Euro bei den Männern und 20.751 Euro bei den Frauen.







Zusätzlich erhielt etwa ein Drittel der über 65-Jährigen Leistungen aus privaten Rentenversicherungen oder der betrieblichen Altersvorsorge. Hier lag der durchschnittliche Auszahlungsbetrag bei rund 4400 Euro.

− dpa