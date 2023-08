Regensburger Schülerin flog wegen Strauß-Kritik vom Gymnasium: So sieht sie den Fall Aiwanger

Wurde hier mit zweierlei Maß gemessen? Diese Frage stellt der Hamburger Historiker und Rechtsextremismus-Experte Volker Weiß in einem Social Media Post und zieht einen Vergleich zwischen dem Flugblatt in Nazi-Jargon in Aiwangers Schultasche und der Regensburger Schülerin Christine Schanderl, die 1980 wegen einer „Stoppt-Strauß“-Plakette von einem Regensburger Gymnasium flog. Für die heutige Anwältin, die nach der Plaketten-Affäre Jahre voller Repressalien, durchlebte ist klar: „Aiwanger hat damals eine Straftat begangen, ich habe von meinem Grundrecht Gebrauch gemacht.“