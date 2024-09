Ein 18-jährigen Österreicher aus dem Raum Salzburg schießt in München um sich. Offenbar ist er ein bekannter Islamist. Mit seinem Wagen mit österreichischem Kennzeichen war er an den Tatort – zum israelischen Generalkonsulat in München – gefahren, hat sein Auto dort abgestellt und ist mit dem Gewehr ausgestiegen. Die Chronologie eines Verbrechens.