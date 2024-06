So hat sich die Bevölkerung in der Region von Zensus 2011 bis 2022 verändert

Deutschland hat aktuell rund 83 Millionen Einwohner - und damit etwa 1,6 Prozent weniger als bisher angenommen. Das zeigen die ersten Daten des Zensus 2022, die am Dienstag in Berlin veröffentlicht wurden.



Wie sich die Bevölkerung im Gebiet der Mediengruppe Bayern im Vergleich zum Zensus 2011 verändert hat, sehen Sie in dieser interaktiven Tabelle (durchsuchbar) bzw. Karte – auf Kreis- und Gemeindeebene.





Bevölkerung in der Region auf Kreisebene:





Ein Plus verzeichnen lediglich zwei Landkreise – Tirschenreuth mit +0,5 Prozent und Mühldorf am Inn mit +0,3 Prozent. In allen anderen Kreisen und kreisfreien Städten in der Region leben gleich viele bzw. weniger Menschen. Den größten Verlust verzeichnen die Stadt Landshut (-8,9 Prozent) und die Stadt Regensburg (-6,7 Prozent).











Bevölkerung in der Region auf Gemeindeebene:





Auf Gemeindeebene sehen die Zahlen für die Region dagegen positiver aus. Das größte Plus verzeichnet der Markt Hohenburg (Landkreis Amberg-Sulzbach) mit 9,7 Prozent. Danach folgt der Markt Leuchtenberg (Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab) mit 5,5 Prozent. Das größte Minus verzeichnen Reit im Winkl (Landkreis Berchtesgadener Land, -18,5 Prozent), Chiemsee (Landkreis Rosenheim, -15,5 Prozent) und der Markt Arnstorf (Landkreis Rottal-Inn, -15,2 Prozent).









Anmerkung der Redaktion: Nicht für alle Gemeinden in der Region liegen Daten vor.