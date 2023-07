Biologin gibt Tipps: So hält Ihr Naturgarten den heißen, trockenen Sommer aus

Eine Oase an heißen Sommertagen – für Mensch, Tier und Pflanze: Bei diesem naturnahen Garten schlägt das Herz wohl nicht nur von Umweltschützern höher. −Foto: Birgit Helbig/LBV

Es ist heiß, es ist staubtrocken. Darauf müssen sich die Menschen in Bayern in diesem und im Sommer der kommenden Jahre einstellen – und auch in ihren Gärten darauf reagieren. Eine Expertin gibt Tipps, wie Ihr Garten klimarobust wird.













Angelika Nelson, Biologin beim Landesbund für Vogel- und Naturschutz (LBV) in Hilpoltstein, gibt Tipps, wie Ihr Garten klimarobust wird. Mit denen wird der Garten in trockenen, heißen Zeiten zu einem schattigen Rückzugsort für Pflanzen, Tier und Mensch. „Naturnahe Gärten erfüllen als Trittstein-Biotope zunehmend eine wichtige Funktion für die Artenvielfalt, denn sie überbrücken für Tiere Entfernungen zwischen geeigneten Lebensräumen. Im Gegenzug erhalten wir Menschen eine kühle Oase an heißen Sommertagen“, erklärt Nelson in einer Pressemitteilung.



Boden vor Austrocknung schützen

Den Boden vor Austrocknung zu schützen sei einer der wichtigsten Punkte für einen naturnahen Garten, der Klimaschwankungen widersteht, sagt die LBV-Biologin. Wassersparender sei es, wenn man den Rasen höher stehen lässt oder – noch besser – im Frühjahr eine Blumenwiese angelegt hat. „Nur in den ersten Wochen nach der Ansaat benötigt die Wiese Wasser“, so Nelson. „Anschließend schützt das Grün den Boden vor direkter Sonneneinstrahlung. So wird Feuchtigkeit besser gespeichert.“



Heimische, standortgerechte und insektenfreundliche Stauden anpflanzen



Diese Stauden sind enorm wichtig in einem hitzerobusten Naturgarten. Sie sind nicht nur hübsch anzusehen und pflegeleicht, ihre Pollen und der Nektar schmecken zugleich vielen Schmetterlingen, Wildbienen und anderen Insekten. „Mit Natternkopf, Wiesen-Flockenblume und Wiesensalbei können sich Gartenliebhaber das Gießen und Düngen sparen“, betont Angelika Nelson. Viele der standorttypischen Stauden kämen mit trockenen, nährstoffarmen Böden klar. „Falls die Pflanzen bei großer Hitze doch mal Wasser brauchen, nutzt man am besten aufgefangenes Regenwasser zum Gießen“, sagt sie. Das freue auch den Geldbeutel.



Naturnahe Gärten sind Schattenspender



Schattenspender sind Naturgärten nicht nur für den Menschen, sondern auch für Tiere und Pflanzen. Nelson rät: „Damit sich die Pflanzen im Garten gegenseitig etwas beschatten, sollte man diese gestaffelt nach Wuchshöhe platzieren. Als größte Pflanzen eignen sich Gehölze, wie der Sommerwärme liebende Feldahorn. Kornelkirsche, Holunder und andere Sträucher werden vor die Bäume gesetzt. Die niedrigste Stufe, die wiederum vor die Sträucher gepflanzt wird, sind heimische Stauden.“ Alle Pflanzen würden so Sonne erhalten, aber keiner werde es zu warm. Ein Bonuspunkt: Insekten und Vögel finden darin Futter sowie Unterschlupf.



Gartenteich hat kühlende Wirkung



Ein Teich im Garten verdunstet Wasser und kühlt so seine Umgebung. Aus diesem Grund sollte jedoch ein Teich nicht den ganzen Tag der Sonne ausgesetzt sein. „Wie eine Wasserstelle in der Wüste, ist ein Gartenteich bei Igeln, Vögeln, Libellen und vielen anderen Tieren heiß begehrt. Wichtig ist auch, dass es flache Stellen am Ufer gibt. So können Tiere, die eventuell hineinfallen, selbst hinausklettern“, erklärt Angelika Nelson. Wer keinen Gartenteich hat, kann in einer Tränke den Wildtieren im Garten täglich frisches Wasser anbieten.



Was Sie nicht tun sollten

Einen Steingarten anzulegen, ist nicht nur aus Naturschutzsicht eine schlechte Idee. Steine speichern auch Wärme, so dass es bei den ohnehin hohen Temperaturen im Sommer noch heißer wird.



Der Rasen sollte nicht zu kurz gemäht werden, da er sonst in der Sonne verbrennt, empfiehlt die LBV-Biologin. Dabei sollte auch kein Mähroboter zum Einsatz kommen. Zum einen, weil dieser ohnehin den Rasen zu kurz kappe. Und weil er Igel und Vögel töte.



Wer eine Blumenwiese gesät hat, mäht diese bestenfalls zwei Mal im Jahr – aber nicht auf einen Schlag. Angelika Nelson rät zu einer Staffelmahd, damit Blüten für die Insekten übrig bleiben.



Auch beim Gießen können Fehler gemacht werden. Der Garten sollte morgens oder abends bewässert werden, nicht in der Mittagshitze. „Nicht mit dem Rasensprenger drüber gehen, sondern gezielt gießen“, sagt Nelson. Und ausreichend: Das Wasser – am besten aus der Regentonne und nicht aus der Leitung – sollte die Wurzeln der Pflanzen und tiefere Bodenschichten erreichen.

