So günstig fallen die Feiertage im Jahr 2025 in Bayern

Feiertage sind in langen, stressigen Arbeitswochen oft ein willkommener Lichtblick. Wann dürfen wir uns im Jahr 2025 über freie Tage freuen, welche besonderen Termine gibt es sonst noch und wann sind Brückentage möglich? Hier ist eine Übersicht.



Welche gesetzlichen Feiertage gelten 2025 bundesweit?



An sogenannten gesetzlichen Feiertagen ruht die Arbeit grundsätzlich. Bis auf einige Ausnahmen gilt ein Beschäftigungsverbot. Welche Tage unter diese Regelung fallen, bestimmen die Feiertagsgesetze der Bundesländer.



Folgende neun gesetzliche Feiertage gelten im neuen Jahr allerdings in ganz Deutschland einheitlich:



Neujahr: 1. Januar (Mittwoch)



Karfreitag: 18. April (Freitag)



Ostermontag: 21. April (Montag)



Tag der Arbeit: 1. Mai (Donnerstag)



Christi Himmelfahrt: 29. Mai (Donnerstag)



Pfingstmontag: 9. Juni (Montag)



Tag der Deutschen Einheit: 3. Oktober (Freitag)



Erster Weihnachtstag: 25. Dezember (Donnerstag)



Zweiter Weihnachtstag: 26. Dezember (Freitag)



Welche Feiertage gibt es darüber hinaus in Bayern?



Insgesamt gibt es in Bayern 13 Feiertage – und damit mehr als in jedem anderen Bundesland. In Augsburg ist es mit dem Friedensfest sogar noch einer mehr. Aber Achtung: Mariä Himmelfahrt ist nur in Gemeinden mit überwiegend katholischer Bevölkerung ein Feiertag.



Neben den neun bundesweit einheitlichen Feiertagen dürfen sich bayerische Schüler und Arbeitnehmer – je nach Wohnort – über diese zusätzlichen freien Tage freuen:



Dreikönig: 6. Januar (Montag)



Fronleichnam: 19. Juni (Donnerstag)



Friedensfest: 8. August (Freitag; nur in Augsburg)



Mariä Himmelfahrt: 15. August (Freitag; nicht überall)



Allerheiligen: 1. November (Samstag)



Welche besonderen Termine stehen 2025 sonst noch im Kalender?



Sie sind in Bayern keine offiziellen Feiertage, können aber je nach Region oder Lebensumstand trotzdem eine ganz besondere Bedeutung haben:



Valentinstag: 14. Februar (Freitag)



Unsinniger Donnerstag: 27. Februar (Donnerstag)



Rosenmontag: 3. März (Montag)



Faschingsdienstag: 4. März (Dienstag)



Aschermittwoch: 5. März (Mittwoch)



Internationaler Frauentag: 8. März (Samstag)



Palmsonntag: 13. April (Sonntag)



Tag der Befreiung: 8. Mai (Donnerstag)



Muttertag: 11. Mai (Sonntag)



Vatertag: 29. Mai (Donnerstag)



Weltkindertag: 20. September (Samstag)



Halloween: 31. Oktober (Freitag)



Buß- und Bettag: 19. November (Mittwoch; schulfrei)



Nikolaustag: 6. Dezember (Samstag)



Welche Brückentage sind im Jahr 2025 möglich?



Auch im neuen Jahr hat man mit ein bisschen Glück wieder die Möglichkeit, das eine oder andere Wochenende deutlich zu verlängern. Wer die Brückentage optimal nutzen will, sollte sich folgende Tage gut im Kalender markieren:



Freitag, 2. Mai (Tag nach dem 1. Mai)



Freitag, 30. Mai (Tag nach Christi Himmelfahrt)



Freitag, 20. Juni (Tag nach Fronleichnam)



Lesen Sie dazu auch: Brückentage 2025 clever nutzen: So planen Sie Ihren Urlaub richtig



Insgesamt sieht es im Jahr 2025 mit den Feiertagen relativ gut aus. Bis auf Allerheiligen fallen alle Feiertage auf einen Werktag. Oft schließen sich die Feiertage sogar direkt ans Wochenende an und sorgen dadurch für eine Vier-Tage-Woche. An drei Terminen besteht außerdem die Möglichkeit, mit einem Brückentag ein extra langes Wochenende rauszuholen.