So erleben unsere Leser an diesem Mittwoch den ersten Schnee in Bayern

Der erste Schnee des Winters 2024/2025 hat am Mittwoch die Region auch in flacheren Gefielden erreicht. Viel liegengeblieben ist von der weißen Pracht zwar noch nicht, aber unsere Leser haben dennoch ein paar Fotos von den ersten Flocken gemacht, die sie in diesem Winter feststellen konnten.



Haben Sie auch Fotos vom ersten Schnee, die Sie uns schicken wollen? Schreiben Sie eine Mail mit Ort und Name und dem Foto an social-media@mgbayern.de.