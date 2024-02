Der Snowboard-Weltcup am dritten März-Wochenende in Berchtesgaden ist abgesagt worden. Aufgrund der aktuellen Wetterlage könne das Raceboard-Finale am 16. und 17. März nicht wie geplant stattfinden, wie der Verband Snowboard Germany am Dienstag mitteilte. Jetzt werde die Möglichkeit einer Verschiebung nach Winterberg geprüft, hieß es. Dort findet bereits eine Woche vorher ein Raceboard-Weltcup statt.

