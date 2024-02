Smartwatch löst Großeinsatz aus: Fehlalarm

Eine Smartwatch hat fälschlicherweise Alarm geschlagen und somit einen Großeinsatz inklusive Rettungshubschrauber nahe Bodenwöhr (Landkreis Schwandorf) ausgelöst. Rund hundert Einsatzkräfte von Feuerwehr, Wasserwacht und Rettungsdienst waren am Freitag zu einem Weiher unterwegs, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Demnach wurden dort mehrere Menschen in Wassernot vermutet. Ein Hubschrauber suchte das Gewässer zunächst mit einem Scheinwerfer ab.

Schließlich konnte die Smartwatchbesitzerin telefonisch erreicht werden. Sie war laut einem Polizeisprecher zu Hause und wohlauf, sie habe den Fehlalarm nicht gemerkt. Warum die Smartwatch den Alarm ausgelöst hatte, blieb zunächst unklar. Nach rund einer halben Stunde war der Einsatz beendet.

