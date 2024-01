Sky: De Ligt könnte FC Bayern im Sommer verlassen

Matthijs de Ligt will mehr spielen. Bei den Bayern ist das derzeit zu selten der Fall. Nun könnte es zur Trennung im Sommer kommen.

Der niederländische Fußball-Nationalspieler Matthijs de Ligt könnte den FC Bayern München nach dem Saisonende schon wieder verlassen. Wie der TV-Sender Sky berichtet, soll der deutsche Rekordmeister bereit sein, den Innenverteidiger nach dann zwei Jahren und trotzt eines bis 2027 laufenden Vertrages ziehen zu lassen. Demnach seien die Bayern-Bosse über die Wechselgedanken des 24-Jährigen, der mit seiner Situation unzufrieden sein soll, unterrichtet worden. Der Verein wäre bei einem passenden Angebot für den Abwehrspieler für einen Transfer offen, hieß es.

„Natürlich planen wir mit ihm. Er ist ein Topspieler, ein Topcharakter. Da gibts gar keine Zweifel, er muss sich beweisen“, sagte Bayern-Coach Thomas Tuchel dazu am Samstag auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Werder Bremen am Sonntag.

De Ligt war 2022 von Juventus Turin an die Säbener Straße gekommen, die Ablöse betrug 67 Millionen Euro. Laut Sky soll Premier-League-Club Manchester United de Ligt beobachten.

De Ligt kämpft beim FC Bayern mit dem Südkoreaner Minjae Kim und dem Franzosen Dayot Upamecano um einen Platz in der Innenverteidigung. Zudem sollen die Münchner an Ronald Araújo vom FC Barcelona interessiert sein. De Ligt wird immer wieder von Verletzungen ausgebremst. In dieser Saison absolvierte der Abwehrspieler erst zwei Bundesliga-Partien über 90 Minuten.

