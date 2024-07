Sky: Bayerns Mazraoui vor Wechsel nach England

Noussair Mazraoui gilt seit längerem als Wechselkandidat des FC Bayern. Nun soll der Marokkaner vor einem Transfer auf die Insel stehen. Auch eine Ablösesumme kursiert bereits.

Noussair Mazraoui vom FC Bayern München steht laut eines Medienberichts kurz vor einem Wechsel zu West Ham United. Wie der TV-Sender Sky berichtet, haben die Münchner eine Einigung mit dem Premier-League-Club erzielt.

Demnach belaufen sich die Transfergebühren auf 15,5 Millionen Euro plus vier Millionen Euro an Bonuszahlungen für den deutschen Fußball-Rekordmeister. Allerdings müssten noch weitere finanzielle Details zwischen beiden Clubs geklärt werden, hieß es weiter. Auch Manchester United sei weiter am marokkanischen Rechtsverteidiger interessiert.

