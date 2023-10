Skurrile Projekte mit Steuergeldern in Bayern: WC-Anlage für 362.000 Euro und falsche Parkscheiben

Aus Bayern finden sich neun Fälle im Schwarzbuch des Bunds für Steuerzahler wieder. Dabei ist unter anderem ein Weihnachtsbaum im Markt Oberstdorf . − Fotos: Hildenbrand, Hoppe, Karmann, Kocak, dpa

Parkscheiben, ein Weihnachtsbaum oder auch eine WC-Anlage: Der Bund der Steuerzahler hat wieder Fälle von Steuergeldverschwendung im Schwarzbuch „Die öffentliche Verschwendung“ veröffentlicht. Darin sind auch neun Fälle aus Bayern zu finden, die nach der Meinung des Vereins aus dem Ruder gelaufen sind.









Der Bund der Steuerzahler hat auch in diesem Jahr wieder Fälle von Steuergeldverschwendung aufgedeckt. Welche Projekte nach der Meinung des Vereins aus dem Ruder gelaufen sind, wird im Schwarzbuch „Die öffentliche Verschwendung“ zusammengefasst. Die 51. Ausgabe stellte die Interessenvertretung am Dienstag vor. Aus Bayern finden sich neun – teils skurrile – Fälle in der Liste wieder. Ein Überblick:



• Falsche Parkscheiben: 5000 Parkscheiben im Wert von 1011,15 Euro hat die Große Kreisstadt Germering (Landkreis Fürstenfeldbruck) im Jahr 2014 gekauft. Ein schlechter Deal, wie sich nun herausstellte. Laut der Website Schwarzbuch.de waren die Parkscheiben im Uhrzeigersinn und somit falsch bedruckt. Das Zifferblatt muss entgegengesetzt des Uhrzeigersinns sein. Ein Bürger wurde wegen der falschen Parkscheibe sogar schon zur Kasse gebeten. 20 Euro waren fällig. 2500 bis 3000 der falschen Parkscheiben hat die Kreisstadt schon verteilt, der Rest musste entsorgt werden. Die Druckerei gibt es nicht mehr und kann daher auch nicht zur Rechenschaft gezogen werden.



• Zweiter Weihnachtsbaum: Ein Weihnachtsbaum hat den Markt Oberstdorf (Landkreis Oberallgäu) im vergangenen Jahr einiges gekostet. Das Gesamtpaket für alle Leistungen um den Baum verschlangen 25000 Euro. Dieser musste laut der Website Schwarzbuch.de circa 600 Kilometer aus dem Sauerland per Schwertransport nach Bayern gebracht werden – und dabei gab es eigentlich schon einen Baum in Oberstdorf. Im Kurpark im Ortszentrum wurde eine Nordmanntanne gepflanzt. Die Bürger wollten jedoch einen Christbaum auf dem Marktplatz, so wie es auch in der Vergangenheit gewesen ist.



• Zweite Stammstrecke: Seit sechs Jahren wird an der Zweiten Stammstrecke der Münchner S-Bahn gebaut. Seit dieser Zeit hat sich an der Kostenschätzung einiges getan. Wie Schwarzbuch.de zu entnehmen ist, lag die Kostenschätzung damals bei 3,8 Milliarden Euro, inklusive Risikopuffer von 600 Millionen Euro. Mittlerweile soll die Stammstrecke sieben Milliarden Euro kosten.



• Neubau des Vorklinikums: Auf über 10000 Quadratmetern Fläche sollen an der Universität Regensburg künftig Medizinstudenten unterrichtet werden. Dafür wird ein Vorklinikum gebaut. Von Kosten in Höhe von 114 Millionen Euro ging man vor sechs Jahren aus. Mittlerweile liegen sie bei 184 Millionen Euro. Laut Schwarzbuch.de wurde mit dem eigentlichen Neubau noch gar nicht begonnen.



• Teure WC-Anlage: Für 362000 Euro kann man so einiges anstellen. Zum Beispiel eine rund sechs Meter lange und circa vier Meter breite vollautomatische WC-Anlage aufstellen lassen. So hat es zumindest die Stadt Ansbach auf dem Bahnhofsvorplatz gemacht, wie Schwarzbuch.de zu entnehmen ist. Eine Kostenbeteiligung soll es von der Deutschen Bahn AG geben. Laut dem Bund der Steuerzahler wurde dem Verein die Höhe aus Gründen der Vertraulichkeit nicht mitgeteilt.



• Weitere Fälle in Bayern: Fünf weitere Steuergeldverschwendungen aus Bayern kommen im Schwarzbuch vor. Im Ortsteil Kirchenreinbach der Gemeinde Etzelwang (Landkreis Amberg-Sulzbach) entstand ein Multifunktionsgebäude für 587316 Euro. In München wird ein neues Strafjustizzentrum gebaut. Eine erste grobe Schätzung der Kosten lag bei 240 Millionen Euro. Momentan wird von 340,51 Millionen Euro ausgegangen. Auch die Kosten für die Sanierung des Augsburger Staatstheaters sind in die Höhe geschossen – von 186 Millionen Euro auf den jüngsten Stand von 340 Millionen Euro. Und noch ein Theater hat es in das Schwarzbuch geschafft: die Generalsanierung des Coburger Landestheaters. Im Jahr 2016 lag die grobe Schätzung der Kosten bei 59 Millionen Euro (ohne Risikozuschläge und Indexsteigerung). Nun werden wohl bis zu 360 Millionen Euro dafür ausgegeben.

− gni