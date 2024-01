Skitourengeher stirbt bei Lawinenabgang im Allgäu

Bei einem Lawinenabgang im Rappenalptal in den Allgäuer Alpen ist am Sonntag ein Skitourengeher ums Leben gekommen. Bei der Abfahrt vom 2459 Meter hohen Linkerskopf sei der 27-Jährige von einem Schneebrett erfasst und 600 bis 800 Meter weit mitgerissen worden, teilte das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West in Augsburg mit.

Die Bergwacht Oberstdorf sei innerhalb weniger Minuten vor Ort gewesen und habe ein Signal des Mannes orten und ihn wenig später bergen können. Trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen sei der aus dem Oberallgäu stammende Tourengeher aber noch am Unfallort gestorben.

Nach Angaben der Polizei hatte der 27-Jährige mit drei Begleitern den Linkerskopf bestiegen. Beim Abfahren war er der Erste der Gruppe und geriet in die Lawine. Die Alpine Einsatzgruppe der Polizei ermittelt das Geschehen. An dem Einsatz waren neben Bergwacht und Polizei auch eine Rettungshundestaffel sowie ein Schweizer Rettungshubschrauber beteiligt.

