Skispringen in Oberstdorf: Vierschanzentournee beginnt

Wer erwischt den besten Start? An diesem Sonntag messen sich die Skispringer am Schattenberg in Oberstdorf. In der Qualifikation war Österreichs Team herausragend.

Mit dem ersten von vier Wettbewerben beginnt an diesem Sonntag die 73. Vierschanzentournee. Für die Skispringer ist das Schanzenspektakel in Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck und Bischofshofen der erste große Höhepunkt des WM-Winters. Los geht's um 16.30 Uhr (ZDF und Eurosport). Favorisiert sind die Österreicher um Qualifikationssieger Daniel Tschofenig.

Die deutschen Fans hoffen auf den ersten Tournee-Gesamtsieg seit Sven Hannawalds Triumph 2002. Der größte Hoffnungsträger ist der im Gesamtweltcup führende Pius Paschke aus dem bayerischen Kiefersfelden. Auch Andreas Wellinger will angreifen. In der Qualifikation am Samstag kam er nicht über Rang 13 hinaus. Paschke wurde hinter fünf Österreichern Sechster.

© dpa-infocom, dpa:241229-930-329586/1