Skigebiet zufrieden mit Auslastung

Nach kräftigen Schneefällen starten an diesem Wochenende die ersten bayerischen Skigebiete den Betrieb. Stau in die Gebiete gibt es derzeit nicht - auf einer Straße sind jedoch Schneeketten empfohlen.

Am ersten Skiwochenende der Saison ist ein bayerisches Skigebiet zufrieden mit dem Andrang. Die Auslastung im Skigebiet Sinswang bei Oberstaufen (Landkreis Oberallgäu) sei wie immer am ersten Skitag gewesen, teilte eine Sprecherin des Gebiets mit. Am Samstagvormittag war demnach „einiges los“, über Mittag etwas weniger, nachmittags rechnete die Sprecherin wieder mit mehr Andrang. Das Gebiet im Allgäu eröffnete nach eigenen Angaben am Freitag den Skibetrieb.

Zu Stau und Verkehrsstörungen zu den Skidestinationen lagen laut Polizei keine Meldungen vor. Lediglich eine schneebedeckte Straße und Eisglätte auf der Bundesstraße 23 zwischen Peiting und Peißenberg sei seit Freitag bekannt, sagte ein Polizeisprecher. Dort empfahl die Polizei Schneeketten.

Neben Sinswang plante Eschach bei Kempten den Start in den Skibetrieb am Samstag. Am Montag folgt nach Angaben der Oberstdorf Kleinwalsertal Bergbahnen das Skigebiet am Söllereck - deutlich früher als geplant. Ein Wochenende später sollen auch die Seilbahnen und Lifte an der Zugspitze sowie im Skigebiet Grasgehren im Oberallgäu laufen.

© dpa-infocom, dpa:241123-930-297342/1