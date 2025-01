Skifliegen: Geiger nur auf Platz elf

Die deutschen Skispringer sind in Oberstdorf das komplette Wochenende chancenlos. Österreichs Dominanz wird von einem Slowenen durchbrochen.

Die deutschen Skispringer haben beim Weltcup-Sieg von Domen Prevc erneut nur Nebenrollen eingenommen. Beim zweiten Heim-Fliegen in Oberstdorf kam Lokalmatador Karl Geiger (222 und 223 Meter) als bester Athlet des Teams von Bundestrainer Stefan Horngacher auf Rang elf. Hinter dem Slowenen Prevc (226,5 und 231,5 Meter) schafften es auch Johann André Forfang aus Norwegen und Österreichs Michael Hayböck aufs Podium.

Geiger war im Allgäu der einzige Deutsche, der es überhaupt in die erweiterte Weltspitze schaffte. Olympiasieger Andreas Wellinger (19.) und Routinier Pius Paschke (21.) mussten sich erneut deutlich geschlagen geben. Wellinger hatte im zweiten Durchgang auch mit dem starken Wind zu kämpfen.

„Das ist bei so viel Rückenwind eine andere Sportart. Der Sprung war definitiv der beste des ganzen Wochenendes. Mit ein bisschen mehr Glück und ein bisschen mehr Leichtigkeit geht das wieder“, sagte Wellinger im ZDF.

Am kommenden Wochenende steht in Willingen das nächste stimmungsvolle Heimspiel auf dem Programm. Im Anschluss warten vor der WM im norwegischen Trondheim (26. Februar bis 09. März) noch Weltcups im amerikanischen Lake Placid sowie in Sapporo in Japan.

