Skifahrer gerät unter Schneebrett und stirbt im Krankenhaus

Zwei Männer sind mit ihren Skiern im Gebiet Hintertuxer Gletscher unterwegs. Als sich ein Schneebrett löst, wird einer von ihnen unter den Schneemassen begraben.

In Österreich ist ein 30 Jahre alter Mann aus Franken bei einem Schneebrett-Abgang nahe Tux in Tirol verschüttet worden und tags darauf im Krankenhaus gestorben. Wie die Polizei in Tirol mitteilte, waren der 30-Jährige aus dem Landkreis Nürnberger Land und ein 29-Jähriger am vergangenen Mittwoch im freien Gelände unterwegs. Auf 2.160 Metern Höhe löste sich demnach ein Schneebrett, erfasste den 30-Jährigen und riss ihn etwa 100 Meter weit mit.

Sein Begleiter alarmierte sofort die Rettungskräfte. Der Mann wurde laut Polizei von der Besatzung eines Rettungshubschraubers geortet, aus einer Tiefe von 1,2 Metern ausgegraben und in die Klinik gebracht. Einen Tag später starb er dort.

