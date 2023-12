Spendenaktion 2023: „Skandal, dass immer noch Kinder verhungern“

Im westafrikanischen Sierra Leone wachsen die meisten Kinder in einem Teufelskreis aus Armut und Hunger auf. Ihnen ist heuer die Weihnachtsaktion „Ein Licht im Advent“ in Zusammenarbeit mit der Welthungerhilfe gewidmet.









Alles rund um die Spendenaktion der Passauer Neuen Presse - und auch, wie Sie helfen können - finden Sie auf dieser Sonderseite.



Beinahe hätte sich das Schicksal auf grausame Weise wiederholt. Als Jebbeh Mansoray mit ihrer Tochter ins staatliche Krankenhaus der Bezirkshauptstadt Kenema kam, wog Jeneba gerade mal 3,9 Kilo und war 57 Zentimeter groß. Die Hälfte von dem, was gesunde Babys in ihrem Alter normalerweise wiegen. Hohes Fieber, Verdacht auf Typhus und Tuberkulose – die Ärzte mussten alle Register ziehen, um die kleine Jeneba zu retten. „Wäre Jeneba später zu uns gekommen, hätte sie es wohl nicht geschafft“, sagt Krankenschwester Safinah Bockire. Die junge Mutter hätte dann auch ihr zweites Baby verloren. Ihre erstgeborene Tochter wurde nur vier Wochen alt. Sie war zu klein. Zu schwach, um zu leben.



Jebbeh Mansoray gibt der traurigen Statistik ein Gesicht. 105 von tausend Kindern erleben in Sierra Leone ihren fünften Geburtstag nicht. Die Kindersterblichkeitsrate in dem kleinen westafrikanischen Land ist eine der höchsten weltweit. Das Land hat eine extrem niedrige Lebenserwartung von 55,9 Jahren. Über die Hälfte der knapp neun Millionen Einwohner Sierra Leones lebt unter der Armutsgrenze, ein gutes Viertel der Bevölkerung gilt als unterernährt – und das in einem Land, das eigentlich reich an Bodenschätzen ist, in dem sich Savannen und tiefgrüne Regenwälder abwechseln, dessen fruchtbare rote Böden seinen Bewohnern genug Nahrung schenken könnten.





„Die Menschen waren nur mit Überleben beschäftigt“

Doch ein blutiger Bürgerkrieg mit mehr als 50000 Toten, die verheerende Ebola-Epidemie, Corona und eine hohe Inflation haben das Land in die Knie gezwungen. Die wirtschaftliche Infrastruktur ist zerstört. „Die Menschen in unserem Land waren nur mit Überleben beschäftigt“, sagt Richard Hindolo Abu, Projektleiter von MoPADA, einer lokalen Hilfsorganisation, die sich Frieden und Entwicklung auf ihre Fahnen geschrieben hat und ein Partner der Deutschen Welthungerhilfe in Sierra Leone ist. „Langzeitpläne zu machen, war gar nicht möglich. Man lebte nur von Tag zu Tag.“



Doch das soll sich jetzt ändern. „Leben ohne Hunger ist ein Menschenrecht!“, betont Simone Welte von der Welthungerhilfe in Bonn. Die Ernährungswissenschaftlerin entwickelt die Hilfsprojekte der weltweit tätigen Organisation mit. Im Rahmen der „Nutrition Smart CommUNITYs“-Programms sollen nun auch in Sierra Leone Dorfgemeinschaften zu Wissens- und Lernzentren aufgebaut werden. Das Ziel: Den vielschichtigen Ursachen für Hunger schlaue Lösungen entgegenzusetzen. Der Schlüssel dabei ist nachhaltige Zusammenarbeit. Es gehe darum, die Menschen auf dem Weg aus der Armut heraus mit Fachwissen und konkreter Unterstützung zu begleiten. „Sie sollen sich nicht als Almosen-Empfänger fühlen, sondern wissen, dass sie aus eigener Kraft etwas tun können“, erklärt Welte.



Neben Werkzeug, Saatgut, Kleinvieh und Geflügel sowie sauberem Trinkwasser bringen die Mitarbeiter der Welthungerhilfe und die MoPADA-Helfer von Richard Hindolo Abu vor allem Know-how in die abgelegenen Dorfgemeinschaften. Manche Dörfer sind nur auf Pfaden durch den Dschungel erreichbar – der nächste Arzt, die nächste Schule oder der nächste Markt meilenweite Fußmärsche entfernt. Je autarker die Gemeinde wirtschaften kann, umso besser. „Die Kleinbauern werden in nachhaltigen Anbaumethoden geschult und lernen ein breites Spektrum an Nahrungsmitteln kennen, von denen alle gesund leben können“, erklärt Richard Hindolo Abu. Die Dörfer lernen, sich selber zu organisieren. Mütter werden in Sachen Hygiene und Gesundheitsvorsorge geschult und können so ihre Kinder besser versorgen.





Für 57 Euro erhält eine Familie einen Hausgarten

Schon wenige Euro bewirken dabei große Veränderungen. So kostet etwa das Material, das eine Familie zum Anlegen und Bewirtschaften eines Hausgartens benötigt, umgerechnet 57 Euro, rechnet die Welthungerhilfe vor. Für 285 Euro könne in Sierra Leone ein Set aus landwirtschaftlichen Geräten angeschafft werden, mit denen eine Bauerngruppe ihre Felder bestellen könne.



Wie gut der Ansatz angenommen wird, zeigt sich am Dorf Bevehum. Seit dem Frühjahr gibt es dort einen Trinkwasser-Brunnen, dank Saatgut der Welthungerhilfe haben die Bauern Bohnen und Süßkartoffeln geerntet und ihren Speiseplan, auf dem sonst meist nur Reis mit Cassava-Blättern stand, erweitert. „Unsere Kinder sind deutlich weniger krank, und auch wir haben mehr Kraft. Satt und gesund zu sein, ist ein gutes Gefühl“, sagt Dorfsprecher Mohamed Konneh. Es sei das erste Mal überhaupt, dass seine Gemeinde Unterstützung erhalte – und ein wahrer Segen für die Bewohner.



Solche Beispiele zeigen Simone Welte und den anderen Projektbeteiligten, dass ihre Initiative wirkt und ermutigen die Helfer vor Ort. Mit wenig Einsatz könne man viel erreichen – und das Ziel „Für eine Welt ohne Hunger“ wahr werden lassen. „Es ist ein Skandal, dass immer noch Kinder an Hunger sterben“, sagt Simone Welte. Denn es gehe auch anders.