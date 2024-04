Sixt beruft neuen Finanzvorstand

Sixt - Das Logo des Autovermieters Sixt an einer Verleihstation am Flughafen München. - Foto: Peter Kneffel/dpa

Der Autovermieter Sixt hat den Manager Franz Weinberger zum neuen Finanzvorstand berufen. Der 41-jährige Jurist ist seit 2013 im Unternehmen und soll zum 1. Juni die Nachfolge von Kai Andrejewski antreten. Der 56-Jährige scheide dann mit dem Auslaufen seines Vertrages „in bestem gegenseitigem Einvernehmen aus und hinterlässt ein sehr gut bestelltes Haus“, sagte Aufsichtsratschef Erich Sixt am Donnerstag.

Weinberger hatte in der Rechtsabteilung des Familienkonzerns an führender Position den Börsengang der Sixt Leasing und den Verkauf der DriveNow-Beteiligung an BMW begleitet. Erich Sixt sagte, mit seiner Erfahrung und langen Unternehmenszugehörigkeit sei Weinberger prädestiniert dafür, als Finanzchef den Kurs profitablen Wachstums mit fortzusetzen.

Der Aufsichtsrat verlängerte zugleich die Verträge der Brüder Alexander und Konstantin Sixt als Vorstandsvorsitzende um drei Jahre, ebenso wie den Vertrag von Nico Gabriel, seit 2021 Chief Operating Officer (COO).

© dpa-infocom, dpa:240411-99-639740/2