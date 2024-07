Sissis Film-Schloss ist wieder offen

Von Isabel Metzger

München/Hof bei Salzburg. Dieses Schloss am Fuschlsee im Salzkammergut ist weltberühmt. In den 50er Jahren diente es als Drehort für die legendären Sissi-Filme mit Romy Schneider in der Hauptrolle. Das Jagdschloss Fuschl war die Kulisse für Possenhofen am Starnberger See, der eigentlichen Heimat der späteren österreichischen Kaiserin.



Seit 2001 ist das Hotel Schloss Fuschl im Besitz des Münchner Bau-, Brau- und Hotel-Unternehmens Schörghuber. Im September 2022 wurde es für umfangreiche Sanierungen und Renovierungen geschlossen. Seit dieser Woche ist das Luxushotel, das von der US-Kette Rosewood Group geführt wird, wieder geöffnet. Es sei ein mittlerer zweistelliger Millionenbetrag in den Umbau investiert worden, sagt Simone Momberg, Sprecherin von zur Schörghuber Gruppe gehörenden Arabella Hospitality, auf Anfrage der Mediengruppe Bayern.



Beim Hotel Schloss Fuschl und seinem 80 Hektar großen Areal direkt am See, auf dem sich auch die Schlossfischerei befindet, handele es sich um ein Herzensprojekt des 2008 im Alter von 47 Jahren verstorbenen Unternehmenschefs Stefan Schörghuber, sagt Momberg. Sein Sohn Florian – der 29-Jährige wird ab 1. Oktober alleiniger CEO der Schörghuber Gruppe – setze diese Tradition fort. „Der Geist des Fuschlsees und der Umgebung sollen greifbar sein“, so Momberg.



Allerdings ist ein mehrtägiger Aufenthalt im Luxushotel nur etwas für Urlauber mit dickem Geldbeutel. Die Übernachtungspreise starten bei 800 Euro. Es könnten aber auch Tagestouristen das historische Schloss besuchen, betont Sprecherin Simone Momberg. Die Vinothek und der Beach Club seien für sie geöffnet.