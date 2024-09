Sinkende Pegelstände und sonnige Aussichten in Bayern

Hochwasser in Passau - In Passau sinkt der Wasserstand der Donau. - Foto: Tobias C. Köhler/dpa

Nach Tagen der Anspannung endet die Hochwasserlage im Freistaat voraussichtlich bald. In Richtung Wiesn-Auftakt am Wochenende macht die Wettervorhersage Hoffnung.

Nach Tagen von Anspannung an vielen Flüssen vor allem im Süden und Osten Bayerns entspannt sich die Hochwasserlage im Freistaat zusehends. Dank des erwarteten trockenen Wetters in weiten Teilen Bayerns ende die Hochwasserlage, teilte der Hochwassernachrichtendienst mit.

Moderate Schneeschmelze in den Alpen erwartet

Nur an einzelnen Pegeln, zum Beispiel bei der Mündung der Isar in die Donau nahe dem niederbayerischen Deggendorf, seien zwischenzeitlich noch leichte Anstiege der Stände erwartbar. Danach sei damit zu rechnen, dass das Wasser zurückgehe - auch weil die Schneeschmelze in den Alpen „moderat“ ausfallen soll. Relevante Niederschläge seien diese Woche ebenfalls nicht mehr zu erwarten.

An Seen wie Chiemsee, Tegernsee und Starnberger See rechnen die Experten dennoch damit, dass die unteren beiden Warnstufen wegen langsamer Rückgänge noch mehrere Tage gelten können.

In Passau blieben am Mittwoch dennoch einige Bereiche an Donau und Inn gesperrt. Einzelne Unterführungen und Straßen waren dagegen laut Stadtverwaltung wieder befahrbar. Die Aufräum- und Reinigungsarbeiten in den zwischenzeitlich überschwemmten Gebieten sollen demnach beginnen, „sobald es die Situation zulässt“.

Wiesn-Besucher dürfen auf Spätsommer-Wetter hoffen

Die übers Wochenende im Süden und Osten geltenden Unwetterwarnungen wegen Dauerregens hatte der Deutsche Wetterdienst (DWD) schon am Dienstag aufgehoben. Wegen eines skandinavischen Hochs verspricht die Vorhersage der Meteorologen für die kommenden Tage in weiten Teilen Bayerns trockenes, sonniges und teils spätsommerliches Wetter bei Höchsttemperaturen zwischen 17 und 25 Grad.

Auch mit Blick auf den Wiesn-Auftakt am Samstag macht die Wettervorhersage Hoffnung. Der DWD rechnete verbreitet mit einer Mischung aus Sonne und Wolken, nur an den Alpen könne es am Nachmittag und Abend einzelne Schauer und Gewitter geben. Oktoberfest-Besucher, die gleich zu Beginn auf die Theresienwiese in München wollen, können sich demnach auf Höchstwerte um die 20 Grad und trockenes Wetter freuen.

© dpa-infocom, dpa:240918-930-235593/2