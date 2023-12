Sinkende Pegelstände: Hochwasserlage endet am Sonntag

Hochwasserlage in Bayern - Ein Auto steht an einer Straße, die noch teilweise von der Wörnitz überflutet ist. - Foto: Stefan Puchner/dpa

Die Pegelstände der bayerischen Gewässer fallen zum Wochenende weiter ab. Die Hochwasserlage habe sich entspannt und werde mit dem trockenen Wetter am Sonntag größtenteils enden, teilte der Hochwassernachrichtendienst (HND) am Samstag mit. Schmelzender Schnee sowie Regen hatten die Pegel einiger Gewässer im Freistaat seit Ende vergangener Woche rapide ansteigen lassen. Vor allem an der Donau und den südlichen Zuflüssen waren zeitweise amtliche Warnungen ausgesprochen worden.

Der Samstag bleibt in Franken und Niederbayern teils trüb, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Im Rest des Freistaats werde es wechselnd bewölkt, mit sonnigen Abschnitten. Die Temperaturen reichen von zwei bis acht Grad. Am Sonntagnachmittag wird es laut DWD in Franken sonnig, im Alpenvorland bereits vormittags. Die Temperaturen steigen leicht an auf Höchstwerte von rund elf Grad. Auch am Montag können sich die Menschen in Bayern auf Sonnenstrahlen freuen, wenn sich der teils zähe Nebel aufgelöst hat.

