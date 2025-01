Silvester-Bilanz der Polizei: Zwei Schwerverletzte und mehrere Brände in Nieder- und Oberbayern

Tote durch Feuerwerks-Unfälle wie in anderen Teilen Deutschlands gab es in der Silvesternacht in Nieder- und Oberbayern nicht zu beklagen. Aber auch hier gab es mindestens zwei Schwerverletzte, zudem mehrere Brände, so die Polizeipräsidien in Straubing und Rosenheim auf Nachfrage.









Insgesamt berichten die Sprecher beider Präsidien von einer Einsatzlage „auf gleichbleibend niedrigem Niveau“ im Vergleich zum Vorjahr. Schwerpunktmäßig mussten die Beamten vor allem zwischen Mitternacht und 3 Uhr ausrücken.





Schwere Augenverletzungen durch Böller

Zwei Schwerverletzte sind in der Region jedoch zu beklagen. Im Passauer Raum ist ein 18-Jähriger schwer verletzt worden, als ein Feuerwerkskörper direkt vor seinem Gesicht explodierte. Dabei seien vor allem die Augen in Mitleidenschaft gezogen worden, hieß es. Zum Zustand der jungen Mannes konnten am Morgen keine näheren Angaben gemacht werden.



Ein fast identischer Fall ereignete sich im oberbayerischen Traunreut (Kreis Traunstein). Ein 39-Jähriger hatte eine Feuerwerks-Batterie entzündet, war aber daneben stehen geblieben. Teile der Sprengladung trafen sein Gesicht. Der 39-Jährige musste mit schwersten Gesichts- und Augenverletzungen in eine Spezialklinik eingeliefert werden. Es muss davon ausgegangen werden, so die örtliche Polizei, „dass der Mann durch den Unfall gravierende Folgeschäden davontragen wird“.



Vier Pferde hielten die Polizei in Traunstein auf Trab. Die Tiere waren, vermutlich aufgeschreckt durch die Böllerei, aus ihrem Stall ausgebüxt. Drei davon liefen dabei mehrmals auf und entlang von Bundes- und Kreisstraßen im Bereich Traunstein Nord. Ein Schimmel konnte im Stadtgebiet Traunstein eingefangen werden. Die drei weiteren Pferde konnten bis zu einem Waldstück bei Kotzing verfolgt werden. Sie waren am Morgen immer noch unterwegs.



Auch mehrere körperliche Auseinandersetzungen, meist aufgrund übermäßigen Alkoholgenusses, waren der Grund für einige Polizeieinsätze. Zu schweren Verletzungen kam es hier jedoch nicht. In Ruhmannsfelden (Kreis Regen) geriet ein 49-jähriger Mann mit seinem Vermieter in Streit. Er schlug dem Vermieter mit der Faust gegen die Brust. Da der Mann äußerst unkooperativ und stark alkoholisiert war, wurde er bei der Polizeiinspektion Viechtach zur Unterbindung weiterer Straftaten arrestiert.





Feuerwehren hatten an Silvester gut tun tun

Auch die Feuerwehren hatten in der Silvesternacht gut zu tun, wobei es sich größtenteils um kleinere Brände handelte. Nur in Piding kam es mutmaßlich aufgrund eines Feuerwerkskörpers zu einem Dachstuhlbrand, der Sachschaden wird auf rund 50.000 Euro geschätzt. In Bad Reichenhall entzündete eine Böller mehrere Gegenstände auf einem Balkon, wodurch auch die Hausfassade beeinträchtigt wurde. Schaden hier etwa 10.000 Euro. In Bodenmais im Landkreis Regen geriet ein Auto in Brand. Der Grund dafür war eine bereits abgebrannte Feuerwerksbatterie, die sich wieder entzündete. Der Fahrzeughalter selbst, hatte den Müll, der durch das Abbrennen seines Feuerwerks entstanden war, unter seinem Fahrzeug deponiert und die Örtlichkeit verlassen. Nach einiger Zeit fing die Feuerwerksbatterie erneut Feuer und setzte den Skoda in Brand. Am Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von 30.000 Euro.



Ansonsten kam es vermehrt zu Feuerwehr-Einsätzen, weil sich unsachgemäß entsorgte Feuerwerkskörper in den Mülltonnen und Papiercontainern entzündeten.