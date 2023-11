Siemens Healthineers erwartet wieder mehr Gewinn

Nach einem Gewinnrückgang im vergangenen Geschäftsjahr will der Medizintechnikkonzern Siemens Healthineers nun wieder profitabler werden und stärker wachsen. So soll der vergleichbare Umsatz 2023/24 (per Ende September) um 4,5 bis 6,5 Prozent zulegen, wie die Siemens-Tochter am Mittwoch in Erlangen mitteilte. Dabei ausgeklammert sind Währungs- und Portfolioeffekte. Das bereinigte Ergebnis je Aktie sieht das Management um Konzernchef Bernd Montag von 2,02 auf 2,10 bis 2,30 Euro steigen.

Im vergangenen Geschäftsjahr hatte Healthineers unter anderem unter dem Wegfall der Geschäfte mit Antigen-Schnelltests zur Erkennung von Covid-19 gelitten, die Umsatz und Gewinn 2020/21 noch in die Höhe getrieben hatten. Im vierten Quartal profitierte Healthineers nochmals von guten Geschäften in der Bildgebung und beim Krebsspezialisten Varian.

© dpa-infocom, dpa:231108-99-865886/2