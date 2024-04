Siegel: Jedes Großprojekt hat eine Immobilie verschlungen

Komponist Ralph Siegel (78) hat sich seine musikalischen Projekte in jüngerer Vergangenheit nach eigenen Angaben einiges kosten lassen. „Jedes der letzten Großprojekte hat eine Immobilie verschlungen“, sagte er der Münchner „Abendzeitung“ (Freitag). „Da danke ich meiner Frau, dass die nicht durchdreht, sondern mich wirklich machen und träumen lässt. Das ist wirklich Liebe.“ Es sei „finanziell riskant, so viel Geld in Produktionen zu stecken“.

Siegels Musical „Ein bisschen Frieden“, das im vergangenen Jahr in Füssen Premiere feierte, soll im Mai nach München kommen und dort im Deutschen Theater zu sehen sein. „Die zweite Hälfte meines derzeitigen Lebenstraums“ nach seinem vorherigen Musical „Zeppelin“, nannte Siegel das Musical in der „AZ“. „Wenn das jetzt klappt, bin ich wieder mit allem versöhnt und finde Frieden!“

In München losgehen soll es am 8. Mai - unter anderem mit Simone Ballack und Heinz Hoenig auf der Bühne.

