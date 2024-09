Siebenschläfer steckt in Nistkasten fest - Feuerwehreinsatz

Kleiner Nager in großer Not: Ein Siebenschläfer klettert in ein Vogelhaus und bleibt stecken. Die Feuerwehr rückt aus.

Die Münchner Feuerwehr hat einen Siebenschläfer aus einem Brutkasten für Vögel befreit. Das Tier habe wohl versucht, in den Kasten hineinzuklettern, teilte die Feuerwehr mit. Jedoch war sein Hinterteil zu breit für die Öffnung: Für den Siebenschläfer ging es weder vor noch zurück.

Nachdem Passanten die Einsatzkräfte am Sonntag alarmiert hatten, wurde das Tier mithilfe einer Säge aus dem Nistkasten befreit. Der unverletzte Siebenschläfer rannte daraufhin erst unter das Feuerwehrauto und dann weiter „in seine heimischen Gefilde“, hieß es.

© dpa-infocom, dpa:240916-930-233622/1