Sieben Tote seit September: LKA Bayern warnt vor „Forschungschemikalien“

Sieben Todesfälle seit September: In Onlineshops frei erhältliche „Forschungschemikalien“ (Research Chemicals) rufen jetzt das Bayerische Landeskriminalamt auf den Plan: Das LKA warnt eindringlich vor möglicherweise tödlichen Folgen des Konsum.









Bei den Stoffen handelt es sich größtenteils um Neue psychoaktive Stoffe (NpS) aus verschiedensten Wirkstoffklassen, wie z.B. synthetischer Opioide der Gruppe der Nitazene, die zum jetzigen Zeitpunkt in Deutschland weder dem Betäubungsmittelgesetz (BtMG) noch dem Neue-psychoaktive-Stoffe-Gesetz (NpSG) unterliegen.





Sieben Tote in Bayern im Alter zwischen 17 und 38 Jahren





Diese Produkte können in offiziellen Online-Shops erworben werden. Hier werden sie als „Forschungschemikalien“ angeboten, die vorgeblich in der Forschung, analytischen Laboren bzw. Industrie Verwendung fänden, teilt das Landeskriminalamt mit.



In Bayern kamen seit September 2024 mindestens sieben Menschen im Alter zwischen 17 und 38 Jahren zu Tode, die nachweislich entsprechende Substanzen eingenommen hatten. Bei weiteren Fällen kam es laut LKA zu schweren Intoxikationen, die in einem Fall zu einem kurzzeitigen Herzstillstand führten.





Gutachten weisen die Rauschgifte als Todesursache aus





Bei mehreren Todesfällen liegen mittlerweile Gutachten vor, die Research Chemicals nicht nur im Körper nachweisen, sondern auch als Todesursache belegen konnten. Dies wird auch durch die jeweils ermittelnden Dienststellen der Kriminalpolizei bestätigt. „Das Bayerische Landeskriminalamt warnt eindringlich vor der Einnahme von derartigen Chemikalien, die rauschgiftähnliche Wirkungen haben“, heißt es in der Mitteilung des LKA.





„Unkalkulierbar“ in Kombi mit Alkohol oder Medikamenten





Keine gesicherten Erkenntnisse gibt es dazu, in welcher Konzentration welche Wirkung erzeugt wird. Dennoch warnt die Behörde: Bereits geringe Überdosierungen können zu schweren gesundheitlichen Folgen bis zum Tod führen. Bei gleichzeitigem Konsum mit Medikamenten, Alkohol oder anderen psychoaktiven Stoffen seien die Wechselwirkungen gar „unkalkulierbar“.

