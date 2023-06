Sieben Tonnen verschiedener Getreidesorten sind aus fünf Silos in Schwaben ausgelaufen. Ein bisher unbekannter Täter habe die Speicher mutmaßlich im Zeitraum von Sonntagabend bis Montagmorgen geöffnet, teilte die Polizei am Freitag mit. Der Besitzer der Silos in Roggenburg (Landkreis Neu-Ulm) habe das Getreide wieder aufsammeln und weiterverwerten können.

© dpa-infocom, dpa:230602-99-917511/2