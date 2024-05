Sieben Millionen Menschen in Deutschland haben Probleme mit dem Textverständnis

Der Europawahlkampf ist in vollem Gange und verschiedene Parteien preisen in Fußgängerzonen und im Internet ihre Ideen als die jeweils besten an. Es ist von „Resilienzstrategien“, „Drittstaaten“ oder dem „Fachkräfteeinwanderungsrecht“ die Rede. Doch kommen diese Wörter und ihre tatsächliche Bedeutung wirklich bei allen Menschen an? Um komplexe Texte und Sachverhalte verständlich zu machen, hat sich in den vergangenen Jahren die „Leichte Sprache“ etabliert. Sie richtet sich vor allem an Menschen mit Lernbehinderungen, Leseschwächen oder eingeschränkten Deutschkenntnissen und kommt auch im Europawahlkampf zum Einsatz. Zum heutigen Tag der Leichten Sprache erklären Experten, was es damit genau auf sich hat.