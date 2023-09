Sieben Leichtverletzte bei Verkehrsunfall auf der B12

Blaulicht - Ein Streifenwagen der Polizei steht mit Blaulicht an einem Einsatzort. - Foto: Christophe Gateau/dpa/Symbolbild

Drei Kinder und vier Erwachsene sind bei einem Verkehrsunfall in Niederbayern leicht verletzt worden. Ein 24-jähriger Autofahrer habe auf der Fahrbahn der B12 nahe Kirchdorf am Inn (Landkreis Rottal-Inn) unerlaubt wenden wollen, teilte die Polizei mit. Dabei soll er am Samstag einen entgegenkommenden Sprinter übersehen haben. Dieser prallte gegen die Fahrerseite des Wagens. Der 24-jährige Autofahrer, seine 29-jährige Frau, ein Vierjähriger und ein Säugling seien im ersten Fahrzeug leicht verletzt worden. Der 34-jährige Sprinterfahrer, seine 24-jährige Frau und der vierjährige Sohn im zweiten Fahrzeug wurden nach Polizeiangaben ebenfalls leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte alle ins Krankenhaus.

© dpa-infocom, dpa:230903-99-57988/2