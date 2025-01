Sieben Bewohner und Feuerwehrmann bei Wohnungsbrand verletzt

In einer Wohnung bricht ein Feuer aus, das Mehrfamilienhaus muss geräumt werden. Die Ursache für den Brand ist noch unklar - doch das gesamte Haus ist unbewohnbar.

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Niederbayern sind insgesamt acht Menschen verletzt worden. Sieben der Bewohner, darunter auch zwei Kinder im Alter von fünf und sieben Jahren, erlitten laut Polizei eine Rauchvergiftung. Sie wurden ins Krankenhaus gebracht. Ein Feuerwehrmann habe sich demnach eine leichte Schnittverletzung zugezogen. Das Haus ist laut Polizei unbewohnbar. Die Höhe des Schadens und die Brandursache sind vorerst unklar.

Der Wohnungsbrand in Deggendorf war laut Polizei am Vormittag gemeldet worden. Ein Großteil der Bewohner habe das Gebäude noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr verlassen können. Drei Menschen seien mit einer Drehleiter gerettet worden, hieß es. Wie viele Bewohner insgesamt evakuiert wurden, konnte eine Polizeisprecherin nicht sagen. In der Wohnung, in der das Feuer ausgebrochen war, befanden sich laut Polizei fünf Vögel. Sie wurden ins Tierheim gebracht.

