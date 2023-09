Nach Nashorn-Attacke: Tierärztin erklärt Sicherheitsmaßnahmen im Nationalpark Bayerischer Wald

Nein, Nashörner streifen nicht durch den Nationalpark Bayerischer Wald, ein Unfall wie in Salzburg ist am Lusen ausgeschlossen. Trotzdem kann’s für die Pfleger gefährlich werden: Wolf, Wildschwein und Wisent sind Wildtiere – und als solche unberechenbar. Um Attacken vorzubeugen, folgt der Nationalpark strengen Sicherheitsbestimmungen, sagt Tierärztin Susanne Klett, Leiterin der beiden Tierfreigelände in Neuschönau (Landkreis Freyung-Grafenau) und Ludwigsthal (Landkreis Regen).